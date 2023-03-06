Новая экстремальная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла новая сильная вспышка, которая достигла пика 4 марта в 07:52 по московскому времени. Видео с кадрами природного явления опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

В NASA отметили, что новое событие, как и два предыдущих, было максимально высокого класса Х по установленной шкале для такого рода активности Солнца. При этом на солнечной стороне Земли в это время отмечались помехи высокочастотной радиосвязи.

Солнце находится на восходящем интервале активности 11-летнего цикла, частота и интенсивность уже зафиксированных на светиле вспышек и пятен свидетельствуют, что новый пик может оказаться выше предыдущего. Он прогнозируется на конец 2024 – начало 2025 года.

Наиболее сильная вспышка на Солнце из зафиксированных наукой произошла в 1859 году. Геомагнитная буря, которую она вызвала, привела к прерыванию телеграфной связи по всей Европе и в Северной Америке, затронув наиболее высокотехнологичную на тот момент сферу. В наши дни последствия аналогичного события могли бы стать намного серьезнее.