В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
50 минут назад

Новая экстремальная вспышка произошла на Солнце

Мир24

На Солнце произошла новая сильная вспышка, которая достигла пика 4 марта в 07:52 по московскому времени. Видео с кадрами природного явления опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Новая экстремальная вспышка произошла на Солнце
Фото: Mir24.tvMir24.tv

В NASA отметили, что новое событие, как и два предыдущих, было максимально высокого класса Х по установленной шкале для такого рода активности Солнца. При этом на солнечной стороне Земли в это время отмечались помехи высокочастотной радиосвязи.

Солнце находится на восходящем интервале активности 11-летнего цикла, частота и интенсивность уже зафиксированных на светиле вспышек и пятен свидетельствуют, что новый пик может оказаться выше предыдущего. Он прогнозируется на конец 2024 – начало 2025 года.

Наиболее сильная вспышка на Солнце из зафиксированных наукой произошла в 1859 году. Геомагнитная буря, которую она вызвала, привела к прерыванию телеграфной связи по всей Европе и в Северной Америке, затронув наиболее высокотехнологичную на тот момент сферу. В наши дни последствия аналогичного события могли бы стать намного серьезнее.

Ранее американские планетологи создали аналитическую модель недр Энцелада – спутника Сатурна, который считается одним из возможных мест развития внеземной жизни. Она показала, что на спутнике могут находиться гидротермальные источники.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий