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42 минуты назад

В туалетной бумаге обнаружили токсичные «вечные» химикаты

Ferra.ru

Учёные заявили, что туалетная бумага содержит пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), которые ещё называют «вечными» химикатами. Они могут быть токсичны.

В туалетной бумаге обнаружили токсичные «вечные» химикаты
Фото: UnsplashUnsplash

Некоторые исследования связывают высокие уровни потребления ПФАС с повышенным уровнем холестерина и артериального давления, повышенным риском рака почек или яичек, снижением реакции на вакцину у детей и др.

Теперь же учёные обнаружили, что особый тип «вечных» химикатов широко распространён как в сточных водах, так и в туалетной бумаге. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и другие регулирующие органы предупредили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько серьёзно загрязнение ПФАС на самом деле, и как лучше с ним справиться.

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