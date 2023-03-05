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11 минут назад

"Роскосмос" опубликовал снимки Земли с борта МКС

Газета.Ru

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС).

"Роскосмос" опубликовал снимки Земли с борта МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Завершим неделю подборкой невероятных снимков с борта МКС!» — написали авторы поста.

В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.

Роскосмос

Ранее «Роскосмос» сообщал, что программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию расширена на одну миссию и состоится в первой половине следующего года на американском корабле Crew Dragon, в составе экипажа будет россиянин Александр Гребенкин.

3 марта стало известно, что Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС.

Наука и техника,Иван Вагнер,Олег Артемьев,Андрей Федяев,Александр Гребенкин,Сергей Корсаков,Сергей Рыжиков,Роскосмос,
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