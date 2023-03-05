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3 минуты назад

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

Lenta.ru

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) «за нарушение правил сообщества». Об этом говорится на странице канала, на котором ранее выходили программы «Шоу Вил» и «Телега онлайн».

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса
Фото: ТАССТАСС

Других подробностей или объяснений от представителей видеохостинга не поступало.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что Россия может заблокировать YouTube, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту.

Гоблин заподозрил YouTube в предвзятости

В марте 2022 года YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Также видеохостинг пообещал удалять контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

Наука и техника,Алексей Столяров,Олег Матвейчев,Владимир Кузнецов,Госдума,
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