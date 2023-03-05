Оценен вред для ноутбука от постоянного подключения к сети питания

При соблюдении ряда условий постоянное подключение ноутбука к электросети не сможет нанести особого вреда современной технике. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил последствия заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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Магомедов отметил, что гарантом безопасности для любой техники является использование оригинального зарядного устройства в надежной электросети.

«"Серые" зарядные устройства могут не справиться со скачком напряжения, привести к перегреву техники или даже ее поломке. Неисправности на любом участке электросети также могут стать причиной серьезных проблем для зарядного устройства, в том числе не стоит исключать и вероятность пожара», — заявил он.

Также аналитик сообщил, что иногда в Интернете можно встретить советы по извлечению батареи ноутбука на период длительного использования при подключении к электросети.

«Я бы рекомендовал относиться к такой практике с осторожностью. Во многих современных ноутбуках батарею в принципе нельзя достать без использования определенного инструмента, и попытки разобрать устройство гарантированно приведут к его поломке», — убежден Магомедов.

В случаях когда батарея съемная, требуется обязательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые фирмы действительно дают такие рекомендации, но обычно речь идет об устаревших моделях ноутбуков, уточнил он.

Кроме того, не имеет практического смысла специально разряжать аккумулятор ноутбука до нуля.