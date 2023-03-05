Снятый с поддержки смартфон LG 6-летней давности смог получить новый Android 13

Ещё совсем недавно LG была одним из ключевых игроков на рынке смартфонов. В 2021 году компания прекратила выпуск и поддержку мобильных телефонов. Тем не менее, LG V30 снова жив благодаря официальной поддержке ОС Lineage.

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Lineage OS — это операционная система с открытым исходным кодом, основанным на Android. Команда разработчиков ОС выпустила современную версию с функциями Android 13.