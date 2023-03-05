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1 час назад

Ученые доказали, что ускоренное сердцебиение вызывает приступы паники

Газета.Ru

Ученые из Стэнфордского университета установили, что частота сердцебиений влияет на эмоциональное состояние. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Ученые доказали, что ускоренное сердцебиение вызывает приступы паники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда провела ряд экспериментов с мышиной моделью. На грызунов надевали специально разработанные устройства со светодиодами, с помощью которых ученые могли вызвать у них тахикардию (ускоренное сердцебиение). В первом эксперименте исследователи не заметили никаких изменений в поведении мышей.

Однако, грызунов перенесли на широкое открытое пространство, которое обычно вызывает у них стресс. Когда мышей не стимулировали, они вели себя спокойно. Но при стимуляции мыши начинали демонстрировать панику. По словам ученых, наибольшую активность при тахикардии проявляют нейроны коры задней доли островка и префронтальной коры, которые обрабатывают сенсорную информацию. Если активность в этих областях подавляли, то тахикардия никак не влияла на эмоциональное состояние животных.

Команда подчеркнула, что такая же закономерность может быть выявлена и у людей. В будущем они продолжат изучать связь между сердцебиением и эмоциями для разработки методов помощи людям с тревожностью и паническими атаками.

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