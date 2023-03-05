WhatsApp* с 6 марта начнёт удалять неактивные аккаунты россиян. Мессенджер ввёл новые правила, согласно которым с аккаунтом могут распрощаться пользователи, которые не заходили в аккаунт какое-то время. Специалисты называют срок примерно в 120 дней — то есть примерно четыре месяца. Если аккаунт удалят, у пользователя будет потерян доступ к данным, которые в нём хранятся.

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Если в течение 120 дней аккаунт человека был неактивен, его удалят без права восстановления— и с потерей всех данных.

Активность пользователя определяется очень просто: человек должен войти в приложение с подключенного к интернету телефона — с Wi-Fi сетью или мобильным интернетом. А вот если владелец аккаунта будет заходить туда без сетевого доступа, это не будет считаться активностью.

В WhatsApp объяснили, что делают это не со зла, а потому что хотят сохранить общий объём памяти — ведь некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. А ещё удалять неактивные аккаунты нужно, чтобы поддерживать уровень безопасности приложения.

Данные пользователей мессенджера недавно утекли в сеть. Официально мессенджер имеет аудиторию более 2 млрд пользователей, а в утечке были личные данные почти 500 млн.