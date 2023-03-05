Насколько быстрее будет новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, чем предыдущее поколение

В сети появилась информация о тактовых частотах ядра Cortex-X4, которое будет установлено в грядущей платформе Snapdragon 8 Gen 3. Оно демонстрирует значительные изменения по сравнению с Cortex-Х3 в Snapdragon 8 Gen 2.

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Сообщается, что Cortex-X4 сможет работать на частоте 3,70 ГГц. Это приведёт к увеличению тактовой частоты на 15% по сравнению с частотой 3,20 ГГц у Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2.