Назван способ скрытно покинуть чат в WhatsApp без уведомления всех остальных

Бывает, что читать какой-то чат в WhatsApp надоедает, но покинуть его может быть неловко из-за уведомлений об уходе, которые получат остальные участники. Теперь в мессенджере появилась возможность избежать этой неловкости.

Благодаря новой функции WhatsApp только администратор группы будет уведомлен о вашем уходе. Чтобы выйти из чата, на Android можно просто нажать и удерживать этот чат. Затем следует нажать на трёхточечный значок в правом верхнем углу экрана, а там уже выбрать необходимую опцию. После этого вы увидите сообщение на экране, которое гласит: «Только администраторы группы будут уведомлены о том, что вы покинули группу».