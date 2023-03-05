Россиян предупредили о риске шума в ушах из-за смартфонов

«Очень часто на шум жалуются молодые люди. Речь о тех, кто находится постоянно в гаджетах, наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает — больше 20 килограмм. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и оно тоже может давать шум, так как мышцы крепятся к области возле ушей», — пояснила специалист, отметив, что в этом случае от неприятных симптомов может помочь массаж, препараты расслабляющего действия и рефлексотерапия.