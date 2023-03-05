В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
16 минут назад

Россиян предупредили о риске появления шума в ушах из-за смартфонов

Мослентаиещё 1

О риске появления шума в ушах из частного использования смартфонов россиян предупредил ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ Елена Байбакова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что негативные последствия могут появится из-за перенапряжения в шее при постоянном наклоне головы.

Россиян предупредили о риске шума в ушах из-за смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

«Очень часто на шум жалуются молодые люди. Речь о тех, кто находится постоянно в гаджетах, наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает — больше 20 килограмм. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и оно тоже может давать шум, так как мышцы крепятся к области возле ушей», — пояснила специалист, отметив, что в этом случае от неприятных симптомов может помочь массаж, препараты расслабляющего действия и рефлексотерапия.

Кроме того, шум в ушах может появиться и из-за проблем с челюстью и жевательными мышцами, например, из-за дисфункции сустава при удаленном зубе. Также шум в ушах может быть следствием стресса. Его можно лечить с помощью специальных препаратов и антидепрессантов по назначению специалиста.

Популярный iPhone резко подешевел

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий