Представлен новый человекоподобный робот

«Если мы хотим дальнейшего роста, нам нужно больше производительности, а это означает больше автоматизации. Как только гуманоиды Figure будут развернуты для работы вместе с нами, у нас появится потенциал для производства множества доступных, более широко доступных товаров и услуг в такой степени, в какой мир ещё не видел», — добавили в Figure.