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52 минуты назад

Поможет с нехваткой рабочей силы: представлен новый человекоподобный робот

Ferra.ru

Компания Figure, занимающаяся робототехникой, представила своего нового робота-гуманоида Figure 01. Он предназначен для решения проблемы нехватки рабочей силы.

Представлен новый человекоподобный робот
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пояснили в компании, сегодня наблюдается беспрецедентная нехватка рабочей силы в США.

«Если мы хотим дальнейшего роста, нам нужно больше производительности, а это означает больше автоматизации. Как только гуманоиды Figure будут развернуты для работы вместе с нами, у нас появится потенциал для производства множества доступных, более широко доступных товаров и услуг в такой степени, в какой мир ещё не видел», — добавили в Figure.

Первый человекоподобный робот компании, названный Figure 01, сочетает в себе ловкость с алгоритмами искусственного интеллекта. Он может выполнять широкий спект задач в различных отраслях, таких как производство, логистика, складирование и розничная торговля.

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