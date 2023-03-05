«Это разочарует всех»: мумии-русалки из японского монастыря поразили ученых

На протяжении веков японские «мумии русалок» считались доказательством, что мифические существа все же существуют, но ученые не могли убедительно объяснить эти артефакты. Сегодня экспертам удалось изучить мумии, передает РИА Новости.
Одна из мумий хранилась в буддийском храме японского города Асакути в префектуре Окаяма. Она находилась в деревянном ящике, длина которого немного превышала 30 см. Это существо схоже с маленькой обезьянкой: густая шерсть, мелкие острые зубы и длинные руки с пятью пальцами. Конечности были прижаты к черепу. Но самое странное – нижняя часть тела – рыбий хвост.
К мумии прилагалась записка, гласящая, что рыбаки поймали это существо сетью на побережье в современной провинции Коти где-то между 1736 и 1741 годами. Существо было высушено и отвезено в Осаку. Там «русалку» приобрела богатая семья Кодзима из Фукуямы в качестве семейной реликвии. В начале 20 века мумию продали, а новый владелец привез диковинку в буддийский храм Канъэндзи-Эндзиин.
Буквально в прошлом году исследователям из Университета науки и искусств Курасики дали одобрение на изучение этого загадочного существа.
По словам экспертов, хвост – это спинной плавник крупной рыбы семейства горбылевых. Нижняя челюсть «русалки» также принадлежала этой хищной рыбе, волосы на голове – млекопитающему, а когти были животного происхождения.
В ходе радиоуглеродного анализа чешуек, которые удалось соскоблить с хвоста, установили, что они датируются второй половиной 1880-х годов. Компьютерная томография показала наличие бумаги, ткани, ваты и гипса.
После этого ученые сделали вывод – эта русалка является творчеством человека, а ее возраст не 300 лет, а примерно 150.
Когда настоятель храма Козен Куида узнал об этом, он разочаровался, но реликвия была оставлена в храме.
“Местные жители привыкли, они приходят сюда, держатся за руки и молятся русалке. Поэтому мы и дальше будем хранить ее”, – говорит Куида.
Истории о русалках «нингё» рассказываются в Японии с 10 века. Там считают, что их плоть и кости могут вылечить от самых тяжелых заболеваний. А сообразительные люди смогли на этом зарабатывать деньги, делая подделки мумий для продажи. Сегодня подобные мумии-русалки хранятся во многих музеях мира.