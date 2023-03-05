В пирамиде Хеопса в Гизе найдено ранее неизвестное пространство

Международная команда археологов из ScanPyramids обнаружила в пирамиде Хеопса в Гизе комнату, о которой раньше не было известно, сообщает пресс-служба Мюнхенского технического университета (TUM).

Фото: FBM.ru FBM.ru

Японские и французские специалисты еще в 2016 году подозревали о существовании этого пространства.

Но эта находка уникальна, так как пирамида Хеопса считается одним из наиболее изученных сооружений в мире. Это самая большая и старейшая пирамида в Гизе.

На этот раз эксперты исследовали пустоты рядом с шевронными блоками над первоначальным входом в пирамиду (он сейчас недоступен для туристов). Они использовали технологии ультразвука и эндоскопии, чтобы заглянуть сквозь каменные материалы без их повреждения, ведь пирамиды Хеопса – это часть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Через отверстие между камнями специалисты провели трубу в камеру. Объектив эндоскопической камеры подтвердил, что там есть пустое пространство.

Выявленная комната оказалась гораздо крупнее, чем изначально предполагали археологи. По первоначальным данным измерений, там имеется коридор длиной не менее 5 метров, но, результаты показали, что он еще больше. Внутри камеры отсутствуют следы человеческой деятельности. По предположениям исследователей, нога человека в комнату не ступала примерно 4 500 лет.