Астрономы обнаружили признаки самых больших магнитных полей во Вселенной

Вселенная наполнена магнитными полями. Хотя Вселенная электрически нейтральна, атомы могут быть ионизированы в положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны.

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Когда эти заряды ускоряются, они создают магнитные поля. Одним из наиболее распространенных источников магнитных полей в больших масштабах являются столкновения межзвездной плазмы и внутри нее. Это один из основных источников магнитных полей для магнитных полей галактического масштаба.

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Но магнитные поля также должны существовать и в еще больших масштабах. В самом большом масштабе космоса материя распределяется в структуре, известной как космическая паутина. Большие сверхскопления галактик разделены бесплодными пустотами, как скопления мыльной воды среди обширной области мыльных пузырей. Между этими сверхскоплениями протянуты тонкие нити межгалактического материала, создавая космическую сеть материи.

Большая часть этой сети ионизирована, поэтому она должна создавать обширные, но слабые межгалактические магнитные поля. По крайней мере, это теория. Астрономы не смогли наблюдать эти паутинные магнитные поля. Но новое исследование сделало первые их обнаружения.

Мы не можем напрямую обнаружить магнитные поля, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет. Вместо этого мы наблюдаем их через их воздействие на заряженные частицы. Когда электроны и другие частицы движутся по спирали вдоль силовых линий магнитного поля, они излучают радиосвет.

Сопоставляя этот радиосигнал, астрономы могут картировать галактические магнитные поля. Но нити космической паутины настолько рассеяны, что излучаемый ими радиосвет очень слаб. Слишком слабый, чтобы его можно было легко обнаружить. А поскольку близлежащие галактики создают еще более сильные радиосигналы, сигнал паутины может быть заглушен галактическим радиошумом.

Чтобы решить эту проблему, команда сосредоточилась на поляризованном радиоизлучении. Это радиоизлучения, имеющие определенную направленность. Поскольку ориентация связана с общей ориентацией нити, команде было легче выделить этот сигнал из космического радиофона.

Они использовали данные радиокарт всего неба, таких как Global Magneto- Исследование ионной среды, архив Planck Legacy, длинноволновая решетка Owens Valley и решетка Murchison Widefield. Сопоставив эти данные и сравнив их с картами комической паутины, команда подтвердила поляризованный радиосигнал, излучаемый паутиной.

Этот результат — не только первое обнаружение магнитных полей космической паутины, но и убедительные доказательства существования ударных волн столкновения внутри межгалактических нитей.