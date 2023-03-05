В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
45 минут назад

WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки

Вечерняя Москва

В популярном мессенджере WhatsApp* скоро появится функция, позволяющая редактировать уже отправленные сообщения. Возможность редактирования текстовых сообщений будет доступна только в течение 15 минут после их отправки. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Daily Mail.

WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Уже сейчас такая функция является доступной для пользователей в новой бета-версии мессенджера, которая присутствует на гаджетах с операционной системой Android.

Еще не ясны точные сроки внедрения нового функционала для всех пользователей, но участники бета-тестирования отмечают удобство функции, передает издание.

Недавно в Сети начали активно распространяться сообщения о якобы возможной блокировке WhatsApp в России. Эксперты Роскачества объяснили, насколько реальна эта угроза.

Дело в том, что с 1 марта вступил в силу закон об использовании иностранных мессенджеров. Среди них Роскомнадзор назвал девять, в том числе WhatsApp, Telegram и Viber.

Кроме того, в январе 2022 года появилась информация о возможном ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий