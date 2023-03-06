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34 минуты назад

Внешний вид iPhone 15 Pro раскрыт благодаря слитому фото защитного стекла

Газета.Ruиещё 1

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter фото защитных стекол, предназначенных для еще не вышедших моделей смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Внешний вид iPhone 15 Pro раскрыт благодаря фото защитного стекла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фото можно увидеть три стекла — левое и центральное, по всей видимости, предназначаются для «старших» моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом свидетельствуют более тонкие рамки по бокам. Правое стекло отличается более крупной рамкой и, вероятно, подойдет для базовой модели iPhone 15. При этом, судя по снимкам, все три смартфона получат вырез Dynamic Island — в прошлом году его получили только флагманские устройства от Apple.

Ice universe/Twitter

«iPhone 15 Pro, лидер среди смартфонов, продолжает сужать рамку, а нелепые защитники Samsung все еще защищают огромную рамку смартфонов Samsung. Это смешно», — так прокомментировал Ice Universe свою публикацию.

Официальная презентация смартфонов линейки iPhone 15 предположительно состоится в сентябре 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в середине марта представят iPhone 14 в желтом цвете.

Наука и техника,Apple,
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