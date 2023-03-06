Внешний вид iPhone 15 Pro раскрыт благодаря фото защитного стекла

На фото можно увидеть три стекла — левое и центральное, по всей видимости, предназначаются для «старших» моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом свидетельствуют более тонкие рамки по бокам. Правое стекло отличается более крупной рамкой и, вероятно, подойдет для базовой модели iPhone 15. При этом, судя по снимкам, все три смартфона получат вырез Dynamic Island — в прошлом году его получили только флагманские устройства от Apple.