Apple может представить желтый iPhone

В ближайшие дни компания Apple может запустить на рынок обновленные гаджеты 14-й серии. Смартфоны iPhone 14 и 14 Plus будут представлены в желтом цвете, пишет портал MacRumors со ссылкой на источники.

Источник напомнил, что 8 марта 2022 года компания представила публике iPhone 13 в зеленом цвете. Следовательно, добавил автор статьи, выход в желтом также возможен.

Напомним, что Apple нередко выпускает весной представленные ранее устройства в новых цветах. Это обусловлено желанием компании увеличить количество продаж в середине цикла гаджета.

Так, в в апреле 2021 года появились «фиолетовые» iPhone 12 и 12 mini, в марте 2022 года Phone 13 был выпущен в зеленом цвете, а 13 Pro - в «альпийском зеленом».

Вместе с тем, по данным портала, компания прекратила выпуск желтых гаджетов. Последним смартфоном в этом цвете был iPhone 11.