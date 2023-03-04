Проржавевшая украинская деталь стала причиной падения европейской ракеты

Проржавевшая украинская деталь стала причиной падения суперсовременной ракеты. Об этом сообщает издание SpaceNews со ссылкой на представителя разработчика Avio Джулио Ранзо.

Речь идет о запуске европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года. Тогда старт провалился из-за разрушения горловины сопла, купленной у украинской компании «Южное».

«Эксперты пришли к выводу, что компонент двигателя, - горловина, изготовленная из углеродного материала, - во время запуска подвергся чрезмерному перепаду давления», - пишет издание.

Отмечается, что деталь регулировала поток выхлопных газов через сопло. По мере ее разрушения давление в камере падало, что приводило к уменьшению тяги.

Во время полета горловина сопла разрушилась «вследствие ее высокой пористости».

Недостаток был обнаружен только после дополнительных испытаний, проведенных после аварии Vega C. При этом американские стандарты безопасности не позволили обнаружить ржавчину в изделии украинского производства.