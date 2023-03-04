Археологи нашли могилы древнейших наездников лошадей

Исследователи изучили более 217 скелетов из 39 стоянок. Из них около 150 принадлежат ямной культуре. Не менее 24 скелетов могли принадлежать наездникам лошадей, что может означать широкую распространенность верховой езды уже три тысячи лет назад. На верховую езду указывают изменения скелета: места прикрепления мышц к тазу и бедру, форма суставной головки тазобедренного сустава, дегенерация позвонков из-за вертикальной нагрузки и другие. Всего существует шесть скелетных признаков верховой езды. В одной из могил, датируемой примерно 4300 годом до н.э., ученые нашли скелет человека с четырьмя признаками из шести.