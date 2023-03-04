В умные часы встроили нейросеть ChatGPT

Производитель умных часов Amazfit интегрировал в свои устройства чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Amazfit Amazfit

Для того, чтобы воспользоваться нейросетью, достаточно установить специальный циферблат со встроенным чат-ботом, который может отвечать на запросы пользователей. Например, можно спросить "Как прошел мой день?" и получить ответ с информацией о количестве пройденных шагов, оставшемся аккумуляторе, о текущем времени и дате.

Кроме того, пользователи могут получать актуальную информацию о погоде, пробках, времени в других городах и странах, а также узнавать любые данные, доступные в интернете.

В Amazfit считают, что нововведение позволит компании конкурировать с такими производителями, как Apple и Samsung и Apple, в том числе потому, что пока никто не смог интегрировать ChatGPT в свои часы кроме китайского бренда. Будет ли работать новый циферблат у пользователей Amazfit в России, пока не сообщается.