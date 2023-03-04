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15 минут назад

В китайских часах появился циферблат со встроенным чат-ботом ChatGPT

Газета.Ru

Производитель умных часов Amazfit интегрировал в свои устройства чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В умные часы встроили нейросеть ChatGPT
Фото: AmazfitAmazfit

Для того, чтобы воспользоваться нейросетью, достаточно установить специальный циферблат со встроенным чат-ботом, который может отвечать на запросы пользователей. Например, можно спросить "Как прошел мой день?" и получить ответ с информацией о количестве пройденных шагов, оставшемся аккумуляторе, о текущем времени и дате.

Кроме того, пользователи могут получать актуальную информацию о погоде, пробках, времени в других городах и странах, а также узнавать любые данные, доступные в интернете.

В Amazfit считают, что нововведение позволит компании конкурировать с такими производителями, как Apple и Samsung и Apple, в том числе потому, что пока никто не смог интегрировать ChatGPT в свои часы кроме китайского бренда. Будет ли работать новый циферблат у пользователей Amazfit в России, пока не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Apple начала блокировать приложения с нейросетями из-за потенциального вреда для детей.

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