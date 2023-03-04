Раскрыты последствия для планеты и человека после вырубки всех деревьев

Если вырубить все деревья, жизнь на планете не исчезнет в один момент. Но может превратиться в настоящий ад с непредсказуемыми последствиями.
Что ждет человечество в таком случае, "Российской газете" рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.
Вопреки ожиданиям, с исчезновением последнего дерева на планете, мы не задохнемся. Деревья обеспечивают лишь около 30% кислорода. Огромную часть того, чем мы дышим, дают нам водоемы: моря, реки, озера и так далее. Даже болота участвуют в генерации кислорода и поглощают CO2.
В атмосфере кислород распределяется равномерно, поэтому воздух, пригодный для жизни, сохранится во всех уголках планеты. Тем не менее, дышать станет значительно сложнее, особенно людям, которые имеют сердечные нарушения и заболевания дыхательной системы.
Одна из основных функций деревьев - регуляция климата на планете. Деревья активно впитывают влагу и возвращают ее обратно в атмосферу. В регионах без деревьев можно наблюдать частые засухи и наводнения.
Если деревьев не станет на всей планете, скорее всего, почва на большей части суши станет непригодной для ведения сельского хозяйства из-за непрогнозируемых погодных условий. В этом случае человечество столкнется с голодом.
Также его ждет и нехватка питьевой воды. Деревья, впитывая влагу и отдавая ее обратно в атмосферу, выступают своего рода фильтрами. Если их не будет, то пресная вода может очень скоро стать непригодной для питья из-за загрязнения почвой.
Из-за того, что не будет деревьев, которые впитывают влагу во время дождей, будут происходить частые наводнения. Избыточное количество влаги приведет к эрозии почвы и размоет природные границы водоемов. Из-за большого количества воды, поступающего извне, они могут начать цвести, будет меняться химический состав воды, что приведет к гибели большой части растений и организмов, обитающих в этих водоемах.
Конечно, не стоит исключать и того, что в новых условиях могут начать зарождаться новые виды, но это произойдет не сразу, примерно через несколько сотен лет.
Жители мегаполисов и даже совсем маленьких городов столкнутся с многократным превышением уровня шума. Деревья являются своего рода шумовым щитом. Они поглощают звуки. Поэтому, в городах стараются высаживать деревья вокруг дорог, в зоне жилой застройки, разбивать скверы и парки. Ведь, чем больше деревьев, тем комфортнее чувствуют себя жители.
Деревья считаются своего рода антидепрессантом. Люди, которые живут в окружении деревьев, чувствуют себя более счастливыми и довольными жизнью. Кроме того, если рядом есть парк или сквер, городские жители более охотно выходят на улицу и занимаются спортом.
Таким образом, жить без деревьев скорее всего можно, но это будет больше похоже на сюжет постапокалиптического фильма, где людям придется бороться за выживание. Поэтому стоит приложить максимальные усилия для того, чтобы сохранить планету такой, какой мы ее знаем для будущих поколений.