Раскрыты последствия для планеты и человека после вырубки всех деревьев

Если вырубить все деревья, жизнь на планете не исчезнет в один момент. Но может превратиться в настоящий ад с непредсказуемыми последствиями.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Что ждет человечество в таком случае, "Российской газете" рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

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Испортится качество воздуха

Вопреки ожиданиям, с исчезновением последнего дерева на планете, мы не задохнемся. Деревья обеспечивают лишь около 30% кислорода. Огромную часть того, чем мы дышим, дают нам водоемы: моря, реки, озера и так далее. Даже болота участвуют в генерации кислорода и поглощают CO2.

В атмосфере кислород распределяется равномерно, поэтому воздух, пригодный для жизни, сохранится во всех уголках планеты. Тем не менее, дышать станет значительно сложнее, особенно людям, которые имеют сердечные нарушения и заболевания дыхательной системы.

Может наступить голод

Одна из основных функций деревьев - регуляция климата на планете. Деревья активно впитывают влагу и возвращают ее обратно в атмосферу. В регионах без деревьев можно наблюдать частые засухи и наводнения.

Если деревьев не станет на всей планете, скорее всего, почва на большей части суши станет непригодной для ведения сельского хозяйства из-за непрогнозируемых погодных условий. В этом случае человечество столкнется с голодом.

Также его ждет и нехватка питьевой воды. Деревья, впитывая влагу и отдавая ее обратно в атмосферу, выступают своего рода фильтрами. Если их не будет, то пресная вода может очень скоро стать непригодной для питья из-за загрязнения почвой.

Начнет погибать водная флора и фауна

Из-за того, что не будет деревьев, которые впитывают влагу во время дождей, будут происходить частые наводнения. Избыточное количество влаги приведет к эрозии почвы и размоет природные границы водоемов. Из-за большого количества воды, поступающего извне, они могут начать цвести, будет меняться химический состав воды, что приведет к гибели большой части растений и организмов, обитающих в этих водоемах.

Конечно, не стоит исключать и того, что в новых условиях могут начать зарождаться новые виды, но это произойдет не сразу, примерно через несколько сотен лет.

В городах станет невозможно жить

Жители мегаполисов и даже совсем маленьких городов столкнутся с многократным превышением уровня шума. Деревья являются своего рода шумовым щитом. Они поглощают звуки. Поэтому, в городах стараются высаживать деревья вокруг дорог, в зоне жилой застройки, разбивать скверы и парки. Ведь, чем больше деревьев, тем комфортнее чувствуют себя жители.

Вырастет уровень стресса

Деревья считаются своего рода антидепрессантом. Люди, которые живут в окружении деревьев, чувствуют себя более счастливыми и довольными жизнью. Кроме того, если рядом есть парк или сквер, городские жители более охотно выходят на улицу и занимаются спортом.