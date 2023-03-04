Стало известно о секретном выходе тайконавтов в открытый космос

Тайконавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу — члены экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-15 — совершили ранее не анонсированный выход с борта станции Tiangong в открытый космос, о котором Китай не представил никаких подробных сведений. Об этом стало известно SpaceNews.

Американское издание ссылается на сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов, в котором говорится о «недавнем» выходе в открытый космос двух тайконавтов. «Никаких дополнительных подробностей не было предоставлено», — говорится в публикации SpaceNews.

Издание называет этот выход тайконавтов в открытый космос секретным и допускает, что он мог состояться 28 февраля. SpaceNews утверждает, что предыдущие выходы тайконавтов в открытый космос освещались более подробно.

«Отсутствие прозрачности может быть воспринято другими космическими игроками как проблема», — заключает издание.

В декабре SpaceNews сообщило, что в Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong.