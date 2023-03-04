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40 минут назад

Ученые выяснили, что древнейшими всадниками были представители ямной культуры

Мир24

Европейские и американские антропологи обнаружили первые доказательства того, что представители черноморско-каспийской ямной культуры были первыми в мире всадниками, которые как минимум 4,5-5 тыс. лет назад освоили искусство езды на лошадях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Хельсинки.

Ученые выяснили, где впервые освоили искусство езды на лошадях
Фото: «Мир24» / Татьяна Константинова,«Мир24» / Татьяна Константинова,

«Мы обнаружили, что искусство езды на лошадях появилось практически сразу после приручения скакунов в степях Западной Евразии в четвертом тысячелетии до нашей эры. В пользу этого говорит большое число наших находок, которые были сделаны в курганах ямной культуры возрастом в 4,5-5 тыс. лет», – заявил профессор университета Хельсинки Фолькер Хейд.

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Когда ученые начали анализировать кости мужчин, погребенных в могильниках, они обнаружили, что представители ямной культуры при жизни страдали от схожих травм, в том числе повреждений крестцовых позвонков, тазобедренных суставов и прочих костей. Они нередко встречается у современных кочевников и профессиональных наездников на лошадях. Также специалисты нашли несколько следов потенциальных укусов лошадей на останках древних жителей Восточной Европы. Это открытие заставило исследователей проанализировать устройство костей еще полутора сотен представителей ямной культуры, которые были обнаружены в разных регионах Европы за последние несколько десятилетий. Анализ показал, что четверть из них была носителями тех же травм, которые были выявлены при изучении скелетов пяти мужчин из курганов в Румынии, Болгарии и Венгрии.

Учёные выяснили, когда и где впервые появились домашние лошади

Как считают профессор Хейд и его коллеги, это говорит о том, что умение ездить на лошадях было распространено среди представителей ямной культуры 4,5-5 тыс. лет назад. Ученые предполагают, что человечество научилось пользоваться лошадьми в качестве ездового и тяглового животного почти сразу после их приручения.

В 2020 году в США успешно клонировали умершую 40 лет назад лошадь Пржевальского. Жеребенок родился 6 сентября в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Его назвали Куртом в честь патолога и генетика Курта Бениршке.

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