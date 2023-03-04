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1 час назад

Россия приступила к созданию замены Ил-38

Ferra.ruиещё 7

В РФ началась разработка противолодочного самолета на замену еще советскому Ил-38, который в числе прочего должен получить новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружения, сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам информированного источника, новый аппарат сохранит стандартную для самолетов этого класса четырехмоторную схему. Также планируется оснастить машину турбовинтовыми двигателями ТВ7-117. Самолет планируют практически полностью построить на российских электронных элементах и комплектующих.

Источник не раскрыл параметры нового самолета, однако уточнил, что летные характеристики этого аппарата будут типичными для турбовинтовых противолодочных самолетов. Кроме того, машина будет оснащена новейшим бортовым оборудованием, в том числе БЦВМ и многофункциональным поисково-прицельным комплексом с гидроакустическими буями. По сравнению с Ил-38 ассортимент боеприпасов также станет больше.

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