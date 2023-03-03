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31 минуту назад

В Apple объяснили отказ от обслуживания в России MacBook и iPad

Елена Прошина

В службе техподдержки Apple объяснили, почему сервисы компании перестали принимать на обслуживание MacBook и iPad в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Apple объяснили отказ от обслуживания в России MacBook и iPad
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно сообщению техподдержки, это произошло из-за нехватки комплектующих.

«iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook. <...> Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается», – объяснили ситуацию в компании.

Представитель Apple также добавил, что это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом сервисы всё ещё принимают смартфоны iPhone. Как долго продлится эта проблема, представитель компании оценить не смог.

Пользователей Mac и iPad в России предупредили о «неприятном сюрпризе»

Ранее в СМИ появилась информация, что продукты Apple могут полностью исчезнуть с российского рынка.

Наука и техника,Apple,
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