В Apple объяснили отказ от обслуживания в России MacBook и iPad

В службе техподдержки Apple объяснили, почему сервисы компании перестали принимать на обслуживание MacBook и iPad в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению техподдержки, это произошло из-за нехватки комплектующих.
«iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook. <...> Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается», – объяснили ситуацию в компании.
Представитель Apple также добавил, что это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом сервисы всё ещё принимают смартфоны iPhone. Как долго продлится эта проблема, представитель компании оценить не смог.
Ранее в СМИ появилась информация, что продукты Apple могут полностью исчезнуть с российского рынка.