Биологи смогли заставить мозг пчел светиться при работе

Ученые смогли проследить за активностью мозга пчел, заставив его светиться при работе. Об этом сообщает Университет Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

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Насекомые являются важными модельными организмами для исследований. Несмотря на более чем 600 млн лет независимой эволюции, у насекомых более 60% ДНК совпадает с ДНК человека. В течение нескольких десятилетий подопытными были в основном плодовые мушки, чей генетический код можно было использовать для изучения биологических процессов. Затем к подобным исследованиям подключили пчел из-за их социального поведения.

Альбрехт Хаазе и его коллеги заставили пчел генерировать световые сигналы при активности нейронов мозга.

«Мы модифицировали генетический код медоносных пчел, чтобы клетки их мозга вырабатывали флуоресцентный белок, своего рода датчик, который позволяет нам следить за областями, которые активируются в ответ на внешние раздражители. Интенсивность испускаемого света варьируется в зависимости от нейронной активности», — поясняют авторы.

Ученые утверждают, что реализация этой идеи была особо сложной, потому что им пришлось работать с ДНК пчелиных маток. В отличие от дрозофил, пчелиную матку нелегко содержать в лаборатории — им требуется своя колония. После генетической модификации матки передавали эти гены своему потомству, рабочим пчелам.

В итоге эту популяцию использовали для изучения обоняния пчел и того, как восприятие запаха «закодировано» в нейронах. Насекомых стимулировали различными запахами и наблюдали с помощью микроскопа с высоким разрешением, какие клетки мозга активируются этими запахами и как эта информация распределяется в мозгу.