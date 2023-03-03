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39 минут назад

Samsung продаст рекордное число складных смартфонов

Lenta.ru

Эксперты предсказали взрывной рост сегмента складных смартфонов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Samsung продаст рекордное число складных смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты FT сослались на отчет Canalys, согласно которому в 2022 году было зарегистрировано 14,2 миллиона единиц поставленных на рынок складных смартфонов. Лидером сегмента оказалась компания Samsung, которая отгрузила телефонов больше, чем все остальные производители вместе взятые — около 12 миллионов штук.

Исходя из данной информации, специалисты сообщили, что в 2023 году Samsung продаст рекордное число смартфонов со складным дисплеем. По оценке экспертов газеты, фирма может реализовать до 15 миллионов единиц. Также авторы подсчитали, что до конца текущего года рынок складных смартфонов удвоится — соответственно, с 14,2 до 30 миллионов аппаратов.

В материале говорится, что 2022 год был худшим для рынка смартфонов, однако сегмент складных устройств был чуть ли не единственным, который продемонстрировал рост. По словам аналитиков, продажи гаджетов должны вырасти к концу лета, когда Samsung традиционно представляет новые телефоны серии Z Fold и Z Flip.

В конце января аналитики TrendForce предсказали, что рынок складных смартфонов в 2023 году увеличится на 44 процента. По словам специалистов, до конца года производители складных устройств поставят на рынок 18,5 миллиона гаджетов.

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