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53 минуты назад

iPhone 15 Pro могут лишить легендарного переключателя беззвучного режима

Газета.Ruиещё 1

Смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max лишатся фирменного переключателя режимов и получат единую качельку регулировки громкости. Об этом со ссылкой на блогера ZoneOfTech сообщает портал MacRumors.

Apple уберет из iPhone узнаваемую деталь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обычно Apple использует по два контакта для крепления каждой кнопки регулировки громкости к корпусу, однако в просочившихся ранее в сеть рендерах iPhone 15 Pro можно было заметить лишь два контакта на две кнопки. Причем на изображениях базового iPhone 15 можно наблюдать четыре контакта, как во всех предыдущих смартфонах Apple.

В связи с этим ZoneOfTech уверен, что iPhone 15 Pro будет оснащен одной унифицированной кнопкой регулировки громкости, а не двумя отдельными. Кроме того, блогер так же считает, что вместо привычного слайдера для переключения режимов в iPhone будет использоваться обычная кнопка.

По слухам, новые iPhone 15 Pro получат сенсорные кнопки регулировки громкости с тактильной отдачей, напоминающую кнопку "Домой" в iPhone 7 и 8.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, как оплачивать покупки и подписки на iPhone в 2023 году.

Наука и техника,Apple,
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