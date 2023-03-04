Apple уберет из iPhone узнаваемую деталь

Смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max лишатся фирменного переключателя режимов и получат единую качельку регулировки громкости. Об этом со ссылкой на блогера ZoneOfTech сообщает портал MacRumors.

Обычно Apple использует по два контакта для крепления каждой кнопки регулировки громкости к корпусу, однако в просочившихся ранее в сеть рендерах iPhone 15 Pro можно было заметить лишь два контакта на две кнопки. Причем на изображениях базового iPhone 15 можно наблюдать четыре контакта, как во всех предыдущих смартфонах Apple.

В связи с этим ZoneOfTech уверен, что iPhone 15 Pro будет оснащен одной унифицированной кнопкой регулировки громкости, а не двумя отдельными. Кроме того, блогер так же считает, что вместо привычного слайдера для переключения режимов в iPhone будет использоваться обычная кнопка.

По слухам, новые iPhone 15 Pro получат сенсорные кнопки регулировки громкости с тактильной отдачей, напоминающую кнопку "Домой" в iPhone 7 и 8.