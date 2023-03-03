Новое открытие подтвердило особое отношение древних греков к собакам

Археологи изучили руины дома в Микенах и обнаружили, что древние греки относились к собакам не так, как к сельскохозяйственным животным. Об этом свидетельствует большая сохранность собачьих останков и иное время захоронения. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Фото: Meier et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0 Meier et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Животные всегда играли большую роль в жизни человека. Древняя Греция — не исключение. Жители Микен — города, который появился еще во II тысячелетии до нашей эры и участвовал, по легенде, в Троянской войне, — занимались животноводством. Более того, животные вдохновляли греков на искусство. Археологи неоднократно находили их изображения и скульптуры в Микенах. Однако до сих пор оставалось не до конца понятным, какие именно животные жили с людьми в древних Микенах.

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Авторы нового исследования проанализировали останки животных, обнаруженные в колодце так называемого дома Петсаса в Микенах, в котором также была керамическая мастерская. При раскопках ученые нашли останки разных животных, но самыми распространенными были свиньи, овцы, козы, собаки и крупный рогатый скот. Общий же набор находок в колодце говорит о том, что в него скидывали разные обломки и останки, появившиеся из-за землетрясения.

Анализ содержимого показал, что останки собак отличались от останков сельскохозяйственных животных. Они были менее повреждены и помещены в колодец в другое время. По словам ученых, это свидетельствует о том, что древние греки могли обращаться с умершими собаками не так, как с другими животными.

Дальнейшие исследования, считают археологии, помогут лучше понять пищевые и культурные привычки древних греков.