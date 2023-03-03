Ученые определили источник ввоза древесины в Данию 400 лет назад

Ученым удалось выяснить, откуда в Данию привезли деревянные материалы для старых домов. Об этом сообщает Копенгагенский университет.
Дендрохронология — это один из методов археологической науки, который позволяет реконструировать условия произрастания дерева по его годичным кольцам. Характеристики каждого кольца зависят от условий в этот год, и поскольку каждая последовательность годичных условий уникальна, это позволяет точно датировать, когда и где жило дерево, из которого изготовили предмет. Однако для каждой конкретной местности существует своя хронологическая шкала, и в случае с импортным материалом, который привезли в древности, этот метод не работает без знания хотя бы примерного региона происхождения. И напротив, знание примерного времени происхождения упрощает поиск места произрастания дерева.
В связи с этими сложностями Алисия Ван Хам-Меерт и ее коллеги дополнили стандартный дендрохронологический метод анализом изотопов стронция.
«В частности, мы взяли образцы древесины из трех старых домов в датских городах Ольборг и Хорсенс. Хорошим примером является образец из дома XVI-XVII веков в Хорсенсе, где дендрохронологический анализ ошибочно показал, что древесина была датской. Однако по отношению изотопов стронция материал точно соответствовал местности на юге Швеции, что указывает на то, что древесина была доставлена из южной Швеции в Хорсенс и использовалась для строительства дома. Это неудивительно, поскольку Швеция в то время была частью Королевства Дания, но для нас важно уметь различать места происхождения предметов, которые мы находим», — поясняют ученые.
Авторы предполагают, что Халланд и Сконе играли важную роль в торговле древесиной между датской и шведской частями Датского королевства.
Однако для подлинно датской древесины дендрохронологический анализ показал более надежные результаты, чем изотопный, что указывает на необходимость комбинировать эти методы.
Ранее археологи выявили древнюю ДНК в убежище человечества на время ледникового периода.