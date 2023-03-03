Ученые определили источник ввоза древесины в Данию 400 лет назад

Дендрохронология — это один из методов археологической науки, который позволяет реконструировать условия произрастания дерева по его годичным кольцам. Характеристики каждого кольца зависят от условий в этот год, и поскольку каждая последовательность годичных условий уникальна, это позволяет точно датировать, когда и где жило дерево, из которого изготовили предмет. Однако для каждой конкретной местности существует своя хронологическая шкала, и в случае с импортным материалом, который привезли в древности, этот метод не работает без знания хотя бы примерного региона происхождения. И напротив, знание примерного времени происхождения упрощает поиск места произрастания дерева.