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24 минуты назад

Популярный iPhone резко подешевел

Lenta.ru

Стоимость выпущенного в 2021 году iPhone 13 резко снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Популярный iPhone резко подешевел
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно каталогу медиа, к концу февраля iPhone 13 подешевел на российском рынке до 65 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 80 тысяч рублей.

«Смартфон остается актуальным до сих пор, но в наши дни его можно купить гораздо дешевле», — прокомментировали удешевление авторы издания.

Также на российском рынке подешевел iPhone 12. Выпущенный осенью 2020 года телефон оказался доступен за 46 тысяч рублей. Речь идет о базовой версии с накопителем емкостью 64 гигабайта.

Смартфон iPhone 13 вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID, NFC.

В конце декабря стало известно, что стоимость представленного в 2020 году iPhone SE снизилась на 25 процентов. Оцененный на старте продаж в 40 тысяч рублей аппарат стал доступен за 30 тысяч рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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