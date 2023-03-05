Астрономы обнаружили молодую звезду рядом с черной дырой в центре Млечного пути

Международная группа исследователей под руководством доктора Флориана Пейскера из Института астрофизики Кельнского университета обнаружила очень молодую звезду в фазе ее формирования вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (Sgr A*) в центре Млечного Пути.

Фото: AstroNews AstroNews

Возраст звезды составляет всего несколько десятков тысяч лет. Особенность молодой звезды X3a заключается в том, что теоретически она вообще не должна существовать настолько близко к сверхмассивной черной дыре.

Видео дня

Ученые считают, что эта звезда сформировалась в пылевом облаке, вращающемся вокруг гигантской черной дыры, и опустилась на свою текущую орбиту только после формирования. Исследование было опубликовано в Astrophysical Journal.

Окрестности черной дыры в центре нашей галактики считаются областью, характеризующейся высокодинамичными процессами и жестким рентгеновским и ультрафиолетовым излучением. Эти условия препятствуют образованию звезд, подобных нашему Солнцу. Поэтому долгое время ученые предполагали, что только старые, эволюционировавшие звезды могут оседать за счет динамического трения вблизи сверхмассивной черной дыры.

Однако еще двадцать лет назад в непосредственной близости от Sgr A* были обнаружены очень молодые звезды. До сих пор неясно, как эти звезды попали туда и где они сформировались. Появление очень молодых звезд очень близко к сверхмассивной черной дыре было названо «парадоксом молодости».

Молодая звезда X3a, которая в десять раз больше и в пятнадцать раз тяжелее нашего Солнца, нуждалась в особых условиях, чтобы образоваться в непосредственной близости от черной дыры.

Первый автор доктор Флориан Пейскер объяснил:

«Оказывается, на расстоянии нескольких световых лет от черной дыры существует область, которая отвечает условиям для звездообразования. Эта область, кольцо из газа и пыли, достаточно холодная и защищена от разрушительной радиации».

Низкие температуры и высокая плотность создают среду, в которой могут образовываться облака массой в сотни солнечных масс. Эти облака могут очень быстро перемещаться в направлении черной дыры из-за столкновений друг с другом и рассеянием, которое устраняет угловой момент. Кроме того, в непосредственной близости от молодой звезды образовались очень горячие скопления, которые затем могли быть аккрецированы X3a. Они могли также способствовать тому, что X3a достигла такой высокой массы. Однако эти скопления являются лишь частью истории формирования X3a. Они не объясняют ее рождение.

Ученые предполагают, что возможен следующий сценарий: плотное облако, защищенное от гравитационного влияния Sgr A* и интенсивного излучения, могло образоваться во внешнем газопылевом кольце вокруг центра Галактики. Это облако имело массу около ста Солнц и под действием собственной гравитации распалось на одну или несколько протозвезд.

«Это так называемое время падения приблизительно соответствует возрасту X3a», - добавил Пейскер.

Этот сценарий также соответствовал бы фазе звездного развития X3a, которая в настоящее время эволюционирует в зрелую звезду. Поэтому вполне вероятно, что газово-пылевое кольцо служит местом рождения молодых звезд в центре нашей Галактики.