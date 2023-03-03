Европейская ракета Vega-C потерпела крушение из-за украинской детали

Европейское космическое агентство заявило, что ракета Vega-C потерпела крушение из-за неисправной детали, которая была приобретена на Украине. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Фото: Arianespace Arianespace

Уточняется, что крушение произошло из-за износа сопла Zefiro-40, которую купили на Украине. Во время запуска ракеты деталь преждевременно вышла из строя и привела к отказу двигателя. При этом агентство также утверждает, что специалисты не обнаружили недостатков в конструкции Zefiro-40 во время расследования.

Напомним, что ракета Vega-C стартовала с французского космодрома и должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования. Однако сразу после запуска она потеряла тягу и упала в море.