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39 минут назад

Киты-убийцы за день выгрызли печень у 17 акул-динозавров

Lenta.ru

Пара косаток, известных своей кровожадностью, убила 17 шестижаберных акул за один день у побережья ЮАР и выгрызла их печень. Об этом сообщает Dive Magazine.

Киты-убийцы за день выгрызли печень у 17 акул-динозавров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косатки по кличке Порт и Старборд почти истребили больших белых акул вблизи Кейптауна и начали охотиться на шестижаберных акул, также известных как акулы-динозавры. Морские биологи нашли 17 мертвых акул со следами нападения косаток. У всех хищниц были вспороты животы и отсутствовала печень — очень питательный орган, который любят употреблять в пищу киты-убийцы.

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Печень содержит сквален, который жизненно необходим косаткам для производства гормонов. Остальные органы хищницы оставляют нетронутыми.

Работая совместно, косатки загоняют жертву к поверхности воды и переворачивают ее вверх животом, после чего начинают кусать. Косатки — единственный известный вид хищников, который охотится на больших белых акул и шестижаберных акул. Они очень умны и, помимо акул, охотятся на тюленей, дельфинов, черепах и кальмаров.

В результате нападений косаток большие белые и шестижаберные акулы были вынуждены покинуть привычные места обитания. Это оказало негативное влияние на экосистему и туризм.

Шестижаберные акулы, которых из-за их древности также называют «акулы-динозавры», вырастают до 5,4 метра и обитают в умеренных, субтропических и тропических водах всех океанов. Являются объектом коммерческого промысла.

По информации из открытых источников, косаток начали называть китами-убийцами вследствие ошибки, допущенной в XVIII веке при переводе на английский испанского названия млекопитающего — asesina ballenas, что переводится как «убийца китов». Эти животные являются вершиной пищевой цепочки в морской природе и практически не имеют соперников. Косатки охотятся не только на рыбу, но и на других животных, включая тюленей, морских львов и даже крупных китов.

Ранее сообщалось, что участники Тихоокеанской Ассоциации по наблюдению за китами (PWWA) в проливе Хуан-де-Фука между канадским островом Ванкувер и американским штатом Вашингтон увидели редкое зрелище: агрессивную схватку между косатками и горбатыми китами. Морские животные выпрыгивали из воды, били хвостом по поверхности океана и издавали громкие звуки.

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