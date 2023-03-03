В России прекратили гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad от американской компании Apple. Об этом сообщил сервисный центр Fixed One в Telegram-канале.

"Соответствующее сообщение Apple сегодня разослала авторизованным сервисным центрам, для которых это стало неприятным сюрпризом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Apple теперь предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

"Гарантийное обслуживание смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch пока остается, однако не очень понятно как долго. Да и в целом пока много неясного", - констатировали в Fixed One.

По данным специалистов сервисного центра, в такой ситуации растут опасения того, что многие сервисные центры начнут закрываться из-за уменьшения числа клиентов.

"Продолжим помогать нашим клиентам с гарантийным обслуживанием техники Apple. Только теперь это будет дольше времени занимать и возможно потребует оплаты разных логистических расходов", - заключили в Fixed One.

Продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов, так как посредники отказываются от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту из-за санкций США. Об этом сообщил осведомленный источник на рынке гаджетов.

«Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. Американские ограничительные меры против России, введенные в конце февраля, в ближайшие несколько месяцев могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-классов, а также к росту цен на них», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники, задействованные на рынках потребительской электроники.

Отмечается, что санкции могут привести не только к дефициту гаджетов, но и к повышению их стоимости.

Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что санкции США могут также повлиять на устройства, в которых в принципе используются американские технологии. В том числе, исчезнуть могут китайские и южнокорейские гаджеты.

Компания Apple ранее объявила о прекращении поставок своей техники в РФ после начала спецоперации на Украине. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт смартфонов. Также компания сделала обновление iOS 16 доступным для россиян.

Apple недавно объявила, что планирует увеличить стоимость замены аккумулятора в iPhone, iPad и MacBook. Теперь обещание вступило в силу.

Это уже второй раз, когда производитель iPhone поднимает цены на замену батареи с сентября прошлого года. Это изменение коснётся не только США, но и мировых рынков. Замена аккумулятора для серии iPhone 14 будет стоить около 99 долларов. Ремонт же смартфонов от iPhone 5 до iPhone 8 будет стоить около 69 долларов (было 49 долларов). цены на серии iPhone X–iPhone 13 вырастут с 69 долларов до 89 долларов.

Повышение стоимости замены батареи на MacBook будет варьироваться от 30 долларов для модели Air (со 129 долларов до 159 долларов) до 50 долларов (со 199 долларов до 249 долларов) для Pro. У iPad повышение цен может варьироваться от 20 долларов на более старые варианты Pro, mini и Air.

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания из App Store. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

На данный момент приложение «Тинькоффа» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС продолжат обслуживание клиентов в обычном режиме.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

В январе некоторые пользователи рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировались в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.

Год назад, 2 марта 2022 года, компания Apple объявила об ограничениях в работе сервиса Apple Pay, через который пользователи iPhone не только совершали оффлайн-покупки, но и платили за товары в интернете. Тем не менее лазейки для оплаты остаются. Как делать покупки в App Store и магазинах в 2023 году — в материале «Газеты.Ru».

Бесконтактная оплата

Система мобильных платежей и электронный кошелек Apple Pay был представлен 9 сентября 2014 года вместе с iPhone 6. В России сервис заработал уже спустя два года и продержался почти 5,5 лет. Пользователям настолько полюбился такой способ оплаты покупок в реальных магазинах с помощью NFC и на интернет-прилавках, что после полноценного отключения сервиса в марте 2022 года некоторые перешли на Android. В нем, несмотря на отключение Google Pay, осталось много альтернативных сервисов бесконтактных платежей.

Сейчас пользователи iPhone могут также не носить с собой банковские карты. Для этого достаточно иметь на смартфоне приложение собственного банка и расплачиваться с помощью QR-кодов, которые можно либо самому отсканировать с экрана терминала, либо сгенерировать, — тогда код сканирует продавец.

Этот способ занимает немного больше времени, чем привычная оплата по NFC, однако это удобнее и безопаснее, чем носить с собой банковские карты. К тому же многие банки и магазины всячески стимулируют пользователей платить именно таким образом, предлагая дополнительные скидки и акции.

Кроме того, сейчас в России появляются NFC-стикеры, которые можно клеить на смартфон, чехол и даже на кнопочный телефон. По сути это маленькая банковская карта с поддержкой бесконтактных платежей, управление которой происходит с помощью банковского приложения. В целом, это еще одна удобная альтернатива Apple Pay.

Однако полноценной российской замены Apple Pay пока не ожидается. В отличие от Google с Android компания Apple ограничивает сторонним разработчикам доступ к NFC-модулю. В СМИ не раз появлялись сообщения о том, что антимонопольные органы разных стран требуют у Apple разрешить бесконтактные платежи для Apple Pay и сторонних сервисов, но пока каких-то решительных действий не предпринималось.

Важно также помнить, что если сломается камера в смартфоне, оплатить покупку или проезд до дома будет невозможно, поэтому оплата с помощью стикера кажется наиболее удобным способом.

Оплата покупок и подписок в App Store

Вместе с тем, ограничение в работе Apple Pay повлияло на пользователей «подписочных сервисов» и любителей платных приложений, — они лишились удобного способа оплачивать покупки. Однако, как оказалось, Apple не полностью запретила россиянам вносить деньги — вероятно, компания специально оставила лазейки, так как продолжает получать 30% комиссии с каждой покупки.

Покупать и оплачивать приложения в App Store можно несколькими способами, в том числе при помощи зарубежных банковских карт. Если же их нет, можно использовать номер мобильного телефона в качестве замены цифрового кошелька, — этот способ работает с операторами «МТС» и «Билайн».

Для этого необходимо перейти в «Настройки» — выбрать первый раздел с параметрами Apple ID — «Оплата и доставка» — «Добавить способ оплаты» — «Мобильный телефон». Затем следует вписать свой номер и все — он закрепляется за пользовательским профилем Apple ID, позволяя совершать любые покупки в цифровом магазине. Главное, чтобы на счету мобильного телефона была нужная сумма.

При использовании зарубежных карт предстоит отменить актуальные подписки и дождаться их окончания. Однако этот способ не очень удобен — придется попрощаться с собранными за годы использования музыкальными дорожками в Apple Music.

Если же у вас нет SIM-карт «МТС» и «Билайна» и нет возможности создать зарубежную банковскую карту, существует еще один способ — покупка подарочных карт App Store. В интернете есть много предложений. Для российских аккаунтов доступны подарочные карты с разным номиналом: например, карта на 1,5 тыс. руб. в среднем обойдется в 2 тыс. руб.

При выборе подарочных карт стоит быть внимательным — купоны для американских или европейских аккаунтов несовместимы с российскими. Для этого нужно покупать именно российские подарочные карты, информация о совместимости, как правило, указана в описании к товару.

Министерство торговли США, 27 февраля, запретили экспорт смартфонов стоимостью более 300 долларов и других электротоваров в РФ и Беларусь. Ограничения также распространяются на устройства Apple. Может ли такая ситуация привести к блокировке «яблочных» устройств в России, рассказывают IT-эксперты.

«Технически блокировка устройств Apple вполне возможна: в смартфонах iPhone есть специальный чип безопасности. И хотя случаев блокировки устройств Apple в отдельных странах не зафиксировано, исключать такую возможность нельзя», – отметил эксперт.

По словам, руководителя группы защиты инфраструктурных ИТ-решений «Газинформсервиса» Сергея Полунина, определить, в какой стране находится устройство, можно не только по IP-адресу,но и по данным GPS и мобильного оператора. Скорее всего Apple будет невыгодно блокировать свои устройства на территории РФ, потому что компания получает большую долю прибыли не за продажу самих гаджетов, а за использование различных платных сервисов по подписке.

Отмечается, что полностью обезопасить себя от блокировки устройств на территории РФ поможет разработанная отечественная мобильная ОП. Однако пока на территории России нет таких нововведений, передают «Известия».