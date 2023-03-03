Как изменят оплату системой «Мир» на iPhone

На фоне ухода из России платёжных систем Google Pay и Apple Pay одним из популярных у россиян способов оплаты стали платежи по QR-коду. Но при всём удобстве и оперативности этого способа, высоким остаётся риск кражи платёжных данных карты.

Это может произойти, если мошенник целенаправленно, или кто-то случайно, сделает снимок QR-кода либо запишет на видео. Впоследствии код можно расшифровать и считать все данные банковской карты, с которой проводился платёж.

Чтобы этого избежать, Национальная система платёжных карт (НСПК) издала технический бюллетень с требованиями к банкам о необходимости токенизировать данные карты, записанные в QR-коде: все финансовые данные должны быть заменены другим значением, содержащим только зашифрованную ссылку на действительную платёжную информацию.