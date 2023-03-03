В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
42 минуты назад

Как изменят оплату системой «Мир» на iPhone

Ferra.ru

На фоне ухода из России платёжных систем Google Pay и Apple Pay одним из популярных у россиян способов оплаты стали платежи по QR-коду. Но при всём удобстве и оперативности этого способа, высоким остаётся риск кражи платёжных данных карты.

Как изменят оплату системой «Мир» на iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это может произойти, если мошенник целенаправленно, или кто-то случайно, сделает снимок QR-кода либо запишет на видео. Впоследствии код можно расшифровать и считать все данные банковской карты, с которой проводился платёж.

Чтобы этого избежать, Национальная система платёжных карт (НСПК) издала технический бюллетень с требованиями к банкам о необходимости токенизировать данные карты, записанные в QR-коде: все финансовые данные должны быть заменены другим значением, содержащим только зашифрованную ссылку на действительную платёжную информацию.

Обязательные для банков правила вступят в силу с 25 апреля.

Наука и техника,НСПК,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий