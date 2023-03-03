Топ-5 игровых смартфонов с самыми мощными процессорами и батареями

Игровой смартфон – штука редкая, а потому интересная. Что вообще такое игровой смартфон? В первую очередь, это высокая производительность, хороший дисплей и ёмкий аккумулятор. Да, под это условие попадает много смартфонов, но есть те, которые буквально созданы для игр по тем, или иным причинам.

Фото: Rog.asus.com Rog.asus.com

ASUS Rog Phone 6D Ultimate

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Без преувеличения можно сказать, что самым игровым смартфоном на сегодняшний день является ASUS Rog Phone 6D Ultimate. Это высокопроизводительный смартфон на базе мощного процессора MediaTek Dimensity 9000+ с эффективной системой охлаждения GameCool 6 и великолепным дисплеем частотой обновления 165 Гц. Объем оперативной памяти 16 Гбайт LPDDR5X, а постоянной 512 Гбайт стандарта UFS3.1. Смартфон оснащен ёмким аккумулятором на 6000 мАч, что позволит вам играть долгие часы без зарядки. А если аккумулятор все же устанет, то просто подключите телефон к любому внешнему аккумулятору с технологией PD. В комплектации вы найдете даже активную систему охлаждения!

Процессор : MediaTek Dimensity 9000+ / Mali-G710

: MediaTek Dimensity 9000+ / Mali-G710 Экран : AMOLED 6,78”, 2448 x 1080, 165 Герц, 1 мс, Delta-E < 1

: AMOLED 6,78”, 2448 x 1080, 165 Герц, 1 мс, Delta-E < 1 Оперативная память : 16 Гбайт

: 16 Гбайт Накопитель : 512 Гбайт

: 512 Гбайт Аккумулятор : 6000 мАч

: 6000 мАч Камера : Sony IMX766 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп

: Sony IMX766 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп Операционная система: Android 12

Rog.ASUS.com

Nubia RedMagic 8 Pro

Еще одним интересным игровым смартфоном с классным дизайном является Nubia RedMagic 8 Pro, который анонсировали в январе 2023 года. Мировая премьера также уже состоялась, т.е. при желании телефон можно найти в продаже. Главная изюминка – процессор Snapdragon 8 Gen 2, который является лидером на сегодняшний день по чистой производительности. Также новинка получила большой 6,8-дюймовый дисплей с матрицей AMOLED и разрешением FullHD+. Последнее обычно означает разрешение примерно 2400 х 1080р. Экран обновляется с частотой 120 герц, что поможет в играх и просто обеспечит комфорт для глаз.

Процессор : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Экран : AMOLED 6,8”, FullHD+, 120 Гц

: AMOLED 6,8”, FullHD+, 120 Гц Оперативная память : 12/16 Гбайт

: 12/16 Гбайт Накопитель : 256/512

: 256/512 Аккумулятор : 6000 мАч

: 6000 мАч Камера : Samsung ISOCELL GN5 50Мп + 8 Мп + 2 Мп

: Samsung ISOCELL GN5 50Мп + 8 Мп + 2 Мп Операционная система: Android 12

Nubia

OnePlus 11

OnePlus 11 – еще одна игровая новинка с мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и емким аккумулятором на 5000 мАч. Этот параметр несколько ниже, чем у предыдущих моделей, но все-равно обеспечит много часов беспрерывного гейминг. Телефон обладает аскетичной внешностью и большим круглым модулем с камерами на задней части. Новинка может похвастаться небольшим весом в 205 гр, что положительно скажется при долгих игровых сессиях. Матрица AMOLED с огромным разрешением 3216 x 1440 (QHD+) обеспечит отменное качество благодаря высокой плотности пикселей на дюйм с сумасшедшим значением в 525 ppi. Грани смартфона/экрана скругленные, что опять же хорошо, так как острые грани при долгой игре доставляли бы дискомфорт в точках давления на пальцы.

Процессор : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Экран : AMOLED, 3216 x 1440 (QHD+), 120 Гц, 525 ppi. 800 нит

: AMOLED, 3216 x 1440 (QHD+), 120 Гц, 525 ppi. 800 нит Оперативная память : 12/16 Гбайт LPDDR5X

: 12/16 Гбайт LPDDR5X Накопитель : 256/512 Гбайт USF 4.0

: 256/512 Гбайт USF 4.0 Аккумулятор : 5000 мАч

: 5000 мАч Камера : Sony IMX890 50 Мп + SonyIMX581 48 Мп + SonyIMX709 32 Мп

: Sony IMX890 50 Мп + SonyIMX581 48 Мп + SonyIMX709 32 Мп Операционная система: Android 12

OnePlus

Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi известна умением выпускать высокопроизводительные смартфоны с приятным ценником, и вот у нас очередной флагман – 13 pro за 999 евро для глобальной (международной) версии. Дизайн очень напоминает таковой у iPhone 12/13/14 благодаря плоским граням, на которых смартфон может стоять самостоятельно. На задней части присутствует большой модуль с камерами, на котором гордо сияет надпись LEICA, что как бы должно убедить покупателя в том, что перед нами не просто смартфон, на котором можно играть благодаря топовым комплектующим, но еще и камерофон, который умеет делать крутые снимки. Хотя по большому счету, это лишь маркетинг и стекла у других компаний не хуже.

Процессор, разумеется, Snapdragon 8 Gen 2, который позволит запускать самые требовательные игры на максимальных настройках . Объем оперативной памяти 12 Гбайт, что является нормой на сегодняшний день для игровых андроидов стоимостью более тысячи долларов. Кстати, частота памяти очень высокая – 8533 МГц!

Процессор : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Экран : AMOLED 3200 x 1440 (QHD+), 120 Гц, HDR10+

: AMOLED 3200 x 1440 (QHD+), 120 Гц, HDR10+ Оперативная память : 12 Гбайт LPDDR5X

: 12 Гбайт LPDDR5X Накопитель : 256/512 ГБ

: 256/512 ГБ Аккумулятор : 4500 мАч

: 4500 мАч Камера : Sony IMX989 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

: Sony IMX989 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп Операционная система: Android 12

Xiaomi

Apple iPhone 14 Pro Max

Кто сказал, что iPhone не может быть игровым смартфоном? Несмотря на свой статус и стиль бизнес-телефона, на нем можно играть в любые самые современные игры, которые зачастую выглядят даже лучше, чем на системах с Android.

Смартфон оснащен топовым процессором Apple A16 Bionic с шестью ядрами и тактовой частотой до 3460 Мгц. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, но система iOS совершенно иначе работает с памятью, поэтому никаких проблем не будет и закрывать соседние приложения не придется.

Выбор накопителей большой – от 128 Гбайт до 1 Тб, так что игрушек можно скачать столько, сколько захочется. Диагональ экрана 6,7”, используется Super Retina XDR display с разрешением 2796 х 1290 и частотой обновления 120 Гц.

Процессор : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic Экран : Super Retina XDR display, 2796 х 1290, 120 Гц, AlwaysOn, 460 ppi

: Super Retina XDR display, 2796 х 1290, 120 Гц, AlwaysOn, 460 ppi Оперативная память : 6 Гбайт

: 6 Гбайт Накопитель : 128/1024 Гбайт

: 128/1024 Гбайт Аккумулятор : 4323 мАч

: 4323 мАч Камера : 48 Мп + 12 DP Мп + 12 Мп

: 48 Мп + 12 DP Мп + 12 Мп Операционная система: iOS 16