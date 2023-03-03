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27 минут назад

Россиян лишили гарантии на Mac и iPad

Газета.Ru

В России прекратили гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad от американской компании Apple. Об этом сообщил сервисный центр Fixed One в Telegram-канале.

"Соответствующее сообщение Apple сегодня разослала авторизованным сервисным центрам, для которых это стало неприятным сюрпризом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Apple теперь предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

"Гарантийное обслуживание смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch пока остается, однако не очень понятно как долго. Да и в целом пока много неясного", - констатировали в Fixed One.

По данным специалистов сервисного центра, в такой ситуации растут опасения того, что многие сервисные центры начнут закрываться из-за уменьшения числа клиентов.

"Продолжим помогать нашим клиентам с гарантийным обслуживанием техники Apple. Только теперь это будет дольше времени занимать и возможно потребует оплаты разных логистических расходов", - заключили в Fixed One.

Ранее сообщалось, что иностранные поставщики начали отказываться от поставок смартфонов Apple iPhone в Россию по параллельному импорту из-за риска попасть под американские санкции.

Наука и техника,Видео,Apple,
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