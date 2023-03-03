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14 минут назад

Apple подняла цены на ремонт своей техники

Ferra.ru

Apple недавно объявила, что планирует увеличить стоимость замены аккумулятора в iPhone, iPad и MacBook. Теперь обещание вступило в силу.

Apple подняла цены на ремонт своей техники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это уже второй раз, когда производитель iPhone поднимает цены на замену батареи с сентября прошлого года. Это изменение коснётся не только США, но и мировых рынков. Замена аккумулятора для серии iPhone 14 будет стоить около 99 долларов. Ремонт же смартфонов от iPhone 5 до iPhone 8 будет стоить около 69 долларов (было 49 долларов). цены на серии iPhone X–iPhone 13 вырастут с 69 долларов до 89 долларов.

Повышение стоимости замены батареи на MacBook будет варьироваться от 30 долларов для модели Air (со 129 долларов до 159 долларов) до 50 долларов (со 199 долларов до 249 долларов) для Pro. У iPad повышение цен может варьироваться от 20 долларов на более старые варианты Pro, mini и Air.

Наука и техника,Apple,
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