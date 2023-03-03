Apple подняла цены на ремонт своей техники

Это уже второй раз, когда производитель iPhone поднимает цены на замену батареи с сентября прошлого года. Это изменение коснётся не только США, но и мировых рынков. Замена аккумулятора для серии iPhone 14 будет стоить около 99 долларов. Ремонт же смартфонов от iPhone 5 до iPhone 8 будет стоить около 69 долларов (было 49 долларов). цены на серии iPhone X–iPhone 13 вырастут с 69 долларов до 89 долларов.