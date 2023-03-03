Операторам дали 224 дня для подключения к системе блокировки звонков

У российских операторов связи будет 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров, которая носит название «Антифрод». Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

Он подчеркнул, что сейчас система распределенная, и чтобы достичь нужной скорости ответа, у нее должны быть узлы верификации во всех регионах. Расставить во всех субъектах страны их должны течение года,

«Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — сказал Хуторцев.

За отведенное время оператор должен будет перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить необходимое программное обеспечение. Сама система позволит оператору распознать номер за 500 миллисекунд.