В Windows 11 появилась новая функция

В Windows 11 появится обновленный микшер громкости. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на обзор новой тестовой сборки под номером 25309, которая распространяется в рамках программы Windows 11 Insider Dev.

Судя по упомянутой тестовой версии, новый микшер будет располагаться в панели быстрых настроек Windows, рядом с системным треем. Кроме того, открыть его можно будет зажав новое сочетание горячих клавиш Win+Ctrl+V.

Обновленный микшер позволит пользователям быстро переключаться между активными аудиовыходами вроде наушников и динамиков, а также технологиями распространения звук типа Windows Sonic и Dolby Atmos. Кроме того, в нем можно будет регулировать громкость в каждом запущенном приложении отдельно.