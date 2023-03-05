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8 минут назад

The Verge: Microsoft тестирует новый микшер громкости для Windows 11

Газета.Ruиещё 2

В Windows 11 появится обновленный микшер громкости. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на обзор новой тестовой сборки под номером 25309, которая распространяется в рамках программы Windows 11 Insider Dev.

В Windows 11 появилась новая функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по упомянутой тестовой версии, новый микшер будет располагаться в панели быстрых настроек Windows, рядом с системным треем. Кроме того, открыть его можно будет зажав новое сочетание горячих клавиш Win+Ctrl+V.

Обновленный микшер позволит пользователям быстро переключаться между активными аудиовыходами вроде наушников и динамиков, а также технологиями распространения звук типа Windows Sonic и Dolby Atmos. Кроме того, в нем можно будет регулировать громкость в каждом запущенном приложении отдельно.

Когда именно обновленный микшер попадет в релизную версию Windows 11, не сообщается. Вероятно, произойдет это не очень скоро, поскольку даже среди тестировщиков доступ к новой функции получили еще не все.

Наука и техника,Microsoft,
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