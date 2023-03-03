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43 минуты назад

Названы самые мощные Android-смартфоны февраля

Газета.Ru

Разработчики популярного приложения для тестирования производительности смартфонов AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных флагманов и устройств средней ценовой категории на Android за февраль 2023 года.

Названы самые мощные Android-смартфоны февраля
Фото: UnsplashUnsplash

В случае с флагманами первые три строчки заняли смартфоны OnePlus 11 на базе Snapdragon 8 Gen2, а также с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти (1,32 млн баллов), Nubia Red Devil 8 Pro+ c тем же процессором, но 12 ГБ и 256 ГБ памяти (1,29 млн баллов), а также Redmi K60 Pro с характеристиками, как у OnePlus 11 (1,29 млн баллов). В топ-5 также вошли iQOO 11 Pro (1,28 млн баллов) и Vivo X90 Pro+ (1,28 млн баллов).

AnTuTu

Почти все смартфоны, которые попали в десятку лидеров, работают на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen2. Исключением стал лишь Vivo X90 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9200, который набрал 1,19 млн баллов и занял 10-ю строчку. Примечательно, что флагман Samsung Galaxy S23 с особенным процессором Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy набрал 1,24 млн баллов и занял только девятое место.

Топ-10 смартфонов средней ценовой категории возглавили Vivo S16 Pro, iQOO Neo7 SE и Redmi K60E. Все модели работают на базе процессора MediaTek Dimensity 8200 и набрали 868 тыс., 860 тыс. и 847 тыс. баллов соответственно. Остальные смартфоны в рейтинге работают на базе процессоров MediaTek Dimensity 8100 Max и MediaTek Dimensity 8100. Они набирают в AnTuTu от 809 тыс. до 833 тыс. баллов соответственно.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что поставщики отказываются от ввоза iPhone в Россию по параллельному импорту из-за новых ограничений США.

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