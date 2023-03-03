В истории погибшей минойской цивилизации найден "звездный путь"

Исследование команды во главе с археологом Алессандро Берио обнаружило ранее неизвестные факты о древней минойской цивилизации, погибшей, как считается, из-за мощного землетрясения. Ученые установили, что дворцы были выстроены в строгой ориентации на расположение звезд, а торговые морские маршруты копировали линии между звездами.

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Исследование опубликовано в журнале Mediterranean Archeology and Arhaeometry, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Работа предполагает, что древние минойцы активно пользовались навигацией, основанной на использовании "звездного пути".

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Благополучие этой цивилизации базировалось именно на торговле. Чтобы успешно торговать, древним мореплавателям нужна была отличная навигация. Минойцы являлись эгейской цивилизацией бронзового века, которая процветала с 2600 по 1100 год до нашей эры. Ее центром был остров Крит. Свое название она получила в честь Миноса, царствовавшего в Кноссе. В греческой мифологии эта цивилизации связана с Тесеем, лабиринтом и Минотавром.

В новом исследовании археологи изучили ориентацию дворцов. Оказалось, что все крупные прямоугольные центральные дворы были ориентированы по длинной оси с севера на юг. Причем ось была ориентирована на восход или закат наиболее важных с точки зрения навигации звезд. Именно она, как считают авторы работы, помогала морякам ориентироваться в торговых путях от Леванта до Египта.

Исследование предполагает, что минойцы использовали для навигации "звездные пути", подобно тому, как линейные созвездия для навигации использовали древние полинезийцы. Ярким примером такого "звездного пути" археологи называют звезду Спика в созвездии Девы. Сравнив небесные линии, исходящие от нее, с древними морскими путями, ученые пришли к выводу, что Спика, например, была дублером маршрута, соединявшего Кносс - крупнейший минойский дворец - с важным торговым центром Сидоном, располагавшимся на территории современного Ливана.