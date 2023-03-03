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18 минут назад

Производитель F-35 и F-22 вложился в стартап по разработке электродвигателей для самолетов

Газета.Ru

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin, которая производит широкую линейку ракет и военных и военно-транспортых самолетов (F-35, F-16, F-22, C-130), стала инвестором стартапа H3X Technologies, разрабатывающего электродвигатели для самолетов. Об этом сообщает Aviation Today.

Производитель F-35 вложился в разработку электродвигателей для самолетов
Фото: Lockheed MartinLockheed Martin

«Наши инвестиции в H3X укрепляют приверженность Lockheed Martin разработке средств прогнозирования и решений для масштабирования, которые позволяют США и их союзникам опережать угрозы», — заявил вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Ventures Крис Моран.

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Стоимость вложений не разглашается.

Отмечается, что H3X разрабатывает серию электродвигателей мощностью от 30 кВт до 3 МВт, которые, по словам компании, «не имеют себе равных по производительности с точки зрения удельной мощности и эффективности».

Компания заявляет, что добилась успехов в области электромагнетизма, материаловедения, силовой электроники, аддитивного производства, управления двигателем и тепловых характеристик, что позволяет ее двигателям достигать постоянной удельной мощности более 10 кВт на килограмм.

Сейчас H3X работает над масштабированием преобразующих технологий, которые, по мнению ее руководства, могут предоставить жизнеспособные варианты для электрификации устаревших систем и компонентов.

Соучредитель и генеральный директор H3X Джейсон Сильвестр заявил, что долгосрочная цель компании — создать полностью электрический самолет.

Кроме того, по словам Сильвестра, среди клиентов H3X есть компании, которые работают над военными проектами, в том числе электрическими двигателями для беспилотных летательных аппаратов и технологиями производства энергии для авионики гиперзвуковых самолетов.

Ранее сообщалось, что компания Heart Aerospace представила новый самолет-гибрид с электроаккумулятором ES-30, предназначенный для полетов на короткие расстояния.

Известно, что электросамолет будет вмещать до 30 пассажиров и сможет преодолевать расстояния до 200 км. При этом он будет оснащен гибридной конфигурацией из двух турбогенераторов, которые увеличат дальность полета до 400 км.

Как утверждает производитель, такие самолеты обладают нулевой эмиссией, а также не шумят.

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