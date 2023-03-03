Космонавт рассказал о впечатлениях от первого полета к МКС

Российский космонавт Андрей Федяев рассказал о впечатлениях от своего первого полета к Международной космической станции (МКС). Как сообщает ТАСС, свои ощущения он раскрыл космонавту Дмитрию Петелину.

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«Со второй попытки все, видимо, получается. Слава богу, долетели, будем работать!» — сказал Федяев.

Петелин также рассказал, что его коллега Анна Кикина уже подготовила для прибывшего космонавта каюту в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», а сама она временно, до возвращения на Землю, разместилась в узловом модуле «Причал».

Напомним, что изначально запуск корабля с экипажем миссии Crew Dragon был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта. Причиной стал засорившийся фильтр наземной системы подачи жидкости-воспламенителя.