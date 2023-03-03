iPhone выжил после недели под водой

Студент случайно уронил свой iPhone в озеро. Спустя неделю устройство оттуда достали, и, что удивительно, оно до сих пор работает, пишет G1.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Брено Рафаэль во время спасения тонущей женщины случайно оставил свой iPhone на дне озера. Неделю спустя инструктор по дайвингу нашел iPhone на глубине семи метров в том же озере во время ночного погружения со своими учениками.

"Я положил его в карман жилета. Когда я поднялся на поверхность, я подумал, что телефон больше не работает. Но потом я увидел, что экран работает", - сказал инструктор.

Затем преподаватель воспользовался аварийным меню iPhone, чтобы посмотреть, кому принадлежит устройство, и поискал владельца в социальных сетях. Найденный им iPhone действительно оказался тем самым iPhone, который Брено Рафаэль уронил в озеро за неделю до этого.