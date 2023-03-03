В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
30 минут назад

iPhone выжил после недели под водой

Ferra.ru

Студент случайно уронил свой iPhone в озеро. Спустя неделю устройство оттуда достали, и, что удивительно, оно до сих пор работает, пишет G1.

iPhone выжил после недели под водой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Брено Рафаэль во время спасения тонущей женщины случайно оставил свой iPhone на дне озера. Неделю спустя инструктор по дайвингу нашел iPhone на глубине семи метров в том же озере во время ночного погружения со своими учениками.

"Я положил его в карман жилета. Когда я поднялся на поверхность, я подумал, что телефон больше не работает. Но потом я увидел, что экран работает", - сказал инструктор.

Затем преподаватель воспользовался аварийным меню iPhone, чтобы посмотреть, кому принадлежит устройство, и поискал владельца в социальных сетях. Найденный им iPhone действительно оказался тем самым iPhone, который Брено Рафаэль уронил в озеро за неделю до этого.

Он разблокировал телефон с помощью пароля, и устройство действительно заработало как ни в чем не бывало. iPhone Брено Рафаэля - это iPhone 11, сертифицированный по стандарту IP68. По документам, устройство может выдержать погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Тем не менее, телефон продержался гораздо дольше.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий