iPhone выжил после недели под водой

Студент случайно уронил свой iPhone в озеро. Спустя неделю устройство оттуда достали, и, что удивительно, оно до сих пор работает, пишет G1.
Брено Рафаэль во время спасения тонущей женщины случайно оставил свой iPhone на дне озера. Неделю спустя инструктор по дайвингу нашел iPhone на глубине семи метров в том же озере во время ночного погружения со своими учениками.
"Я положил его в карман жилета. Когда я поднялся на поверхность, я подумал, что телефон больше не работает. Но потом я увидел, что экран работает", - сказал инструктор.
Затем преподаватель воспользовался аварийным меню iPhone, чтобы посмотреть, кому принадлежит устройство, и поискал владельца в социальных сетях. Найденный им iPhone действительно оказался тем самым iPhone, который Брено Рафаэль уронил в озеро за неделю до этого.
Он разблокировал телефон с помощью пароля, и устройство действительно заработало как ни в чем не бывало. iPhone Брено Рафаэля - это iPhone 11, сертифицированный по стандарту IP68. По документам, устройство может выдержать погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Тем не менее, телефон продержался гораздо дольше.