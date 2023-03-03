В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту

Роскосмос: Космонавты Прокопьев и Петелин перенесли кресла в «Союз МС-23»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин на Международной космической станции перенесли свои кресла в новый корабль «Союз МС-23», сообщил Роскосмос.

Космонавты Прокопьев и Петелин перенесли кресла в «Союз МС-23»
© Роскосмос

По сообщению госпоркорпции, прошел перенос из корабля «Союз МС-22» и монтаж в корабле «Союз МС-23» снаряжения и оборудования экипажа, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе рассказали, что были смонтированы ложементы и наколенники, укладки с балансировочным грузом, легкосъемные грузы, гидрокостюмы «Форель», плавсредства «Нева-КВ», привязные системы кресел «Казбек-УМ», теплозащитные костюмы ТЗК-14 и полетные костюмы ПК-14, противоперегрузочные костюмы «Кентавр» и аварийно-спасательные скафандры «Сокол КВ-2».

Также российские космонавты проводили биотехнологические эксперименты, фотосъемку Земли для оценки экологической обстановки, эксперименты по исследованию надежности деятельности и поведению в длительном полете, и брали пробы воздуха в российских модулях на углекислоту, аммиак и фреон.

Напомним, 26 февраля к МКС пристыковался космический корабль «Союз МС-23», который вместо «Союза МС-22» вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио после их рекордной экспедиции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий