Космонавты Прокопьев и Петелин перенесли кресла в «Союз МС-23»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин на Международной космической станции перенесли свои кресла в новый корабль «Союз МС-23», сообщил Роскосмос.

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По сообщению госпоркорпции, прошел перенос из корабля «Союз МС-22» и монтаж в корабле «Союз МС-23» снаряжения и оборудования экипажа, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе рассказали, что были смонтированы ложементы и наколенники, укладки с балансировочным грузом, легкосъемные грузы, гидрокостюмы «Форель», плавсредства «Нева-КВ», привязные системы кресел «Казбек-УМ», теплозащитные костюмы ТЗК-14 и полетные костюмы ПК-14, противоперегрузочные костюмы «Кентавр» и аварийно-спасательные скафандры «Сокол КВ-2».

Также российские космонавты проводили биотехнологические эксперименты, фотосъемку Земли для оценки экологической обстановки, эксперименты по исследованию надежности деятельности и поведению в длительном полете, и брали пробы воздуха в российских модулях на углекислоту, аммиак и фреон.