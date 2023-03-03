Первый канадский луноход будет охотиться за водяным льдом на Луне

Первый в истории канадский луноход в настоящее время находится в стадии строительства для миссии, запуск которой намечен на 2026 год. Луноход будет исследовать южную полярную область Луны в поисках водяного льда в лунном грунте.

Фото: AstroNews.ru AstroNews.ru

Контракт на миссию был заключен Канадским космическим агентством с Канадской аэрокосмической корпорацией Canadensys, в нем участвуют НАСА, несколько отраслевых партнеров и академические исследователи. Луноход будет весить около 30 килограммов и возьмет с собой шесть научных полезных грузов, предназначенных для сбора данных.

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Крис Херд, один из исследователей, работает над «Лунным водородным автономным нейтронным спектрометром» (LHANS), который будет установлен на луноходе.

Инструмент LHANS предназначен для обнаружения водяного льда путем определения присутствия водорода в лунном грунте. Он будет искать сигнатуры излучения из космоса, когда оно взаимодействует с материалом под поверхностью Луны, объясняет Херд. Полученные данные могут быть интерпретированы для подтверждения присутствия водорода.

Крейг Хардгроув, адъюнкт-профессор Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона, интерпретирует водородную составляющую данных, в то время как Херд будет изучать другие присутствующие элементы или минералы.

Точно так же, как частицы воды и почвы смешиваются, когда земля замерзает на нашей планете, водяной лед будет смешиваться с зернами минералов на поверхности Луны, говорит Херд. Выяснение того, из чего состоит лунный грунт, обеспечит геологический контекст для определения того, где может находиться лунный лед.

«Если мы действительно обнаружим водяной лед, то другие элементы, которые может обнаружить этот прибор, смогут сказать нам, в каком типе почвы находится водяной лед»,– объясняет Херд.

Миссия будет сосредоточена на постоянно затененных южных областях Луны, поскольку эти области действуют как «холодные ловушки».