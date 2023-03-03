YouTube заблокировал запасной канал Вована и Лексуса

«Наш запасной канал на YouTube в очередной раз был заблокирован! Мы держали его для нашей западной аудитории. На этот раз постаралась Великобритания и лорд Хейг. Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть. А британская пресса, как по указке, не замечает факт этого разговора. "Свобода слова" в действии», — говорится в сообщении.