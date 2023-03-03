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26 минут назад

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса после пранка с лордом Хейгом

Lenta.ruиещё 1

Запасной канал пранкеров Вована и Лексуса на YouTube в очередной раз был заблокирован после пранка с бывшим министром иностранных дел Великобритании лордом Уильямом Хейгом. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале Шоу ВиЛ.

YouTube заблокировал запасной канал Вована и Лексуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш запасной канал на YouTube в очередной раз был заблокирован! Мы держали его для нашей западной аудитории. На этот раз постаралась Великобритания и лорд Хейг. Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть. А британская пресса, как по указке, не замечает факт этого разговора. "Свобода слова" в действии», — говорится в сообщении.

Пранкеры предлагают смотреть шоу на Rutube-канале и в официальном сообществе в VK.

Наука и техника,Уильям Хейг,
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